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Раненый россиянин отчаянно ползет на четвереньках за своим соратником, который дал ему пощечину и бросил на поле боя. ВИДЕО

Операторы аэроразведки 225-го отдельного штурмового полка зафиксировали очередной случай "русские своих не бросают" в рядах оккупационных войск. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно российского военного, который получил ранение и нуждался в помощи. Однако его соратник дал раненому пощечину, попытался помочь, а затем бросил его на поле боя. На последних кадрах записи видно, как брошенный россиянин отчаянно пытается ползти на четвереньках вслед.

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Автор: 

армия РФ (23273) русский мир (661) 225-й ОШП (60)
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