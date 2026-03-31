Раненый россиянин отчаянно ползет на четвереньках за своим соратником, который дал ему пощечину и бросил на поле боя. ВИДЕО

Операторы аэроразведки 225-го отдельного штурмового полка зафиксировали очередной случай "русские своих не бросают" в рядах оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно российского военного, который получил ранение и нуждался в помощи. Однако его соратник дал раненому пощечину, попытался помочь, а затем бросил его на поле боя. На последних кадрах записи видно, как брошенный россиянин отчаянно пытается ползти на четвереньках вслед.

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