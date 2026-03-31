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Поранений росіянин відчайдушно рачкує за своїм поплічником, який дав йому ляпаса і покинув на полі бою. ВIДЕО

Оператори аеророзвідки 225-го окремого штурмового полкузафіксували черговий випадок "русские своих не бросают" у лавах окупаційних військ. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно російського військового, який отримав поранення і потребував допомоги. Проте його поплічник дав пораненому ляпаса, спробував допомогти, а потім покинув його на полі бою. На останніх кадрах запису видно, як покинутий росіянин відчайдушно намагається рачкувати услід.

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армія рф (21493) русский мир (504) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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