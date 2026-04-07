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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант сбивает прикладом автомата беспилотник в полете и исчезает в огне и дыму. ВИДЕО

Операторы подразделения Sova FM 81-й отдельной аэромобильной бригады обнародовали кадры ликвидации российского захватчика, совершившего роковую ошибку при попытке самозащиты. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видеозаписи запечатлено, как украинский FPV-дрон догоняет оккупанта, пытающегося убежать по открытому полю. Когда беспилотник приблизился вплотную, российский военный попытался сбить дрон, ударив по нему автоматом. За долю секунды оккупант полностью исчез в пламени и дыму. Шансов на выживание после такого взрыва вплотную не было.

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Топ комментарии
+1
Єдине, чим навчений діять кацап, на полі бою, безпомилково - штик і приклад... Правда, не завжди успішно - бо дальність розльоту осколків БЧ дрона, набагато більша, ніж довжина штика і приклада...
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07.04.2026 15:20 Ответить
+1
А шо то таке біле відлетіло, наче контур з місця злочину?
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07.04.2026 15:22 Ответить

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