Оккупант сбивает прикладом автомата беспилотник в полете и исчезает в огне и дыму. ВИДЕО
Операторы подразделения Sova FM 81-й отдельной аэромобильной бригады обнародовали кадры ликвидации российского захватчика, совершившего роковую ошибку при попытке самозащиты. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видеозаписи запечатлено, как украинский FPV-дрон догоняет оккупанта, пытающегося убежать по открытому полю. Когда беспилотник приблизился вплотную, российский военный попытался сбить дрон, ударив по нему автоматом. За долю секунды оккупант полностью исчез в пламени и дыму. Шансов на выживание после такого взрыва вплотную не было.
Топ комментарии
+1 Яр Холодний
показать весь комментарий07.04.2026 15:20 Ответить Ссылка
+1 Vasily Androshchook
показать весь комментарий07.04.2026 15:22 Ответить Ссылка
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