Мінус 15 мільйонів доларів: аеророзвідка 23-ї бригади НГУ "Хортиця" знищила російський "Панцирь-С" у глибокому тилу. ВIДЕО
Бійці 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку "Хортиця" Національної гвардії України провели надзвичайно успішну операцію з демілітаризації ворога. У результаті точного удару було знищено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожу техніку вдалося виявити та уразити у глибокому тилу противника завдяки професійній роботі пілотів безпілотних систем.
Орієнтовна вартість одного комплексу "Панцирь-С" становить близько 15 мільйонів доларів. Такі втрати є болючим фінансовим ударом для агресора, адже компенсувати їх швидко в умовах санкцій неможливо.
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это одна причина, вторая - "авось"
Попри те, що це покращує роботу радара, така розстановка звісно робить їх легкою здобиччю для артилерії та розвідувальних БПЛА.