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Мінус 15 мільйонів доларів: аеророзвідка 23-ї бригади НГУ "Хортиця" знищила російський "Панцирь-С" у глибокому тилу. ВIДЕО

Бійці 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку "Хортиця" Національної гвардії України провели надзвичайно успішну операцію з демілітаризації ворога. У результаті точного удару було знищено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожу техніку вдалося виявити та уразити у глибокому тилу противника завдяки професійній роботі пілотів безпілотних систем.

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Орієнтовна вартість одного комплексу "Панцирь-С" становить близько 15 мільйонів доларів. Такі втрати є болючим фінансовим ударом для агресора, адже компенсувати їх швидко в умовах санкцій неможливо.

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Автор: 

армія рф (21521) знищення (10540) Національна гвардія НГУ (1821) ЗРК (295)
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Топ коментарі
+3
"у глибокому тилу"

это одна причина, вторая - "авось"
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07.04.2026 12:53 Відповісти
+3
Насправді за цією тактикою стоїть кілька технічних і практичних причин, хоча з боку це й виглядає безглуздо: Радіус огляду та "мертві зони": Для ефективної роботи радару потрібен чистий горизонт. Дерева, пагорби або забудова створюють перешкоди для радіохвиль і "тіні", де низьколітні дрони чи ракети можуть пройти непоміченими. Чисте поле дає максимальний сектор обстрілу на 360 градусів. Кути піднесення гармат: "Панцир" має зенітні автомати. Якщо поставити комплекс впритул до високих дерев, він просто не зможе стріляти по низьких цілях, бо снаряди влучатимуть у гілки. Мобільність: У полі простіше швидко змінити позицію після пострілу. Посадка чи ліс можуть стати пасткою, де машина застрягне або не зможе швидко розвернутися.Специфіка цілей: Зараз їх основна задача - збивати дрони-камікадзе. Щоб встигнути зреагувати на швидкий об'єкт, радару потрібна "ідеальна картинка" без зайвих завад від листя чи рельєфу. Людський фактор: Банальна недбалість, погана розвідка або наказ "стати саме тут", бо за картою це найвища точка району.....
Попри те, що це покращує роботу радара, така розстановка звісно робить їх легкою здобиччю для артилерії та розвідувальних БПЛА.
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07.04.2026 15:34 Відповісти
+2
Я одного не розумію - чого вони ставлять ці комплекси посеред поля? Без спроб маскування? Гілля дерев, що, створює "заслон" для радіолокації? Хто-небудь з "локаторщиків", пояснить?
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07.04.2026 12:46 Відповісти

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