На Покровському напрямку бійці батальйону "BLACK SKY" ліквідували дронами 16 окупантів. ВIДЕО
На одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському - оператори батальйону безпілотних систем "BLACK SKY" зі складу 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України провели надзвичайно результативну серію ударів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано методичне нищення живої сили противника. За підсумками бойової роботи підтверджено ліквідацію 16 російських окупантів.
Особливу увагу привертає ураження так званих мотоштурмовиків - загарбників, які намагаються швидко наблизитися до українських позицій на легкій моторизованій техніці. Проте завдяки пильності аеророзвідки та точності операторів дронів-камікадзе, більшість штурмовиків була зупинена та ліквідована ще на підходах.
"Вибивають кацапську нечисть на Покровському напрямку. Шикарні кадри бойової роботи операторів дронів батальйону безпілотних систем "BLACK SKY" 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України", - йдеться у коментарі до відеозапису.
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