На Покровском направлении бойцы батальона "BLACK SKY" ликвидировали с помощью дронов 16 оккупантов. ВИДЕО

На одном из самых горячих участков фронта - Покровском - операторы батальона беспилотных систем "BLACK SKY" из состава 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины нанесли чрезвычайно результативную серию ударов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованной видеозаписи запечатлено методичное уничтожение живой силы противника. По итогам боевых действий подтверждена ликвидация 16 российских оккупантов.

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Особое внимание привлекает поражение так называемых мотоштурмовиков - захватчиков, которые пытаются быстро приблизиться к украинским позициям на легкой моторизованной технике. Однако благодаря бдительности аэроразведки и точности операторов дронов-камикадзе, большинство штурмовиков было остановлено и ликвидировано еще на подходах.

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"Выбивают кацапскую нечисть на Покровском направлении. Шикарные кадры боевой работы операторов дронов батальона беспилотных систем "BLACK SKY" 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины", - говорится в комментарии к видеозаписи.

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