Спецподразделение Lasar’s Group - первое в 5 из 8 категорий уничтоженных целей по "Е-баллам" в марте. ИНФОГРАФИКА

За прошедший месяц отдельное подразделение специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии заняло первое место по"Е-баллам" в пяти из восьми основных категорий уничтоженных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр спецподразделения.

Детали

Как отмечается, подразделение стало лидером по ликвидации вражеских:

танков;

боевых бронированных машин;

средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций;

орудий (прицепных и самоходных);

реактивных систем залпового огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны Lasar’s Group НГУ уничтожили РЭБ "Палантин" стоимостью $20 млн на Запорожском направлении. ВИДЕО

Отдельно "Лазари" заняли первое место по количеству операций по минированию. Здесь подразделение опережает всех с большим отрывом.

"Инженерные заграждения - один из эффективных инструментов борьбы с российскими штурмами и тактикой просачивания. Минирование помогает сохранить жизни украинским пехотинцам и улучшить оборону в зонах линейных подразделений", - говорится в сообщении.

Lasar’s Group продолжает системно работать на нужды фронта. Общая стоимость техники противника, уничтоженной "Лазарями", приближается к $14 миллиардам.

Смотрите: Спецоперация в Белгородской области: Lasar’s Group НГУ разгромила скопление танков, готовившихся к наступлению на Харьковскую область. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о рекорде "Армии дронов.Бонус" за март: 35 тыс. потерь РФ и более 151 тыс. пораженных целей.