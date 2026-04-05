Спецподразделение Lasar’s Group - первое в 5 из 8 категорий уничтоженных целей по "Е-баллам" в марте. ИНФОГРАФИКА

Нацгвардия уничтожает технику врага

За прошедший месяц отдельное подразделение специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии заняло первое место по"Е-баллам" в пяти из восьми основных категорий уничтоженных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр спецподразделения.

Детали

Как отмечается, подразделение стало лидером по ликвидации вражеских:

  • танков;
  • боевых бронированных машин;
  • средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций;
  •  орудий (прицепных и самоходных);
  • реактивных систем залпового огня.

Lasar’s Group

Отдельно "Лазари" заняли первое место по количеству операций по минированию. Здесь подразделение опережает всех с большим отрывом.

"Инженерные заграждения - один из эффективных инструментов борьбы с российскими штурмами и тактикой просачивания. Минирование помогает сохранить жизни украинским пехотинцам и улучшить оборону в зонах линейных подразделений", - говорится в сообщении.

Lasar’s Group продолжает системно работать на нужды фронта. Общая стоимость техники противника, уничтоженной "Лазарями", приближается к $14 миллиардам.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о рекорде "Армии дронов.Бонус" за март: 35 тыс. потерь РФ и более 151 тыс. пораженных целей.

В ЗЕ-школі вчителька каже учням:
- А зараз ми перевіримо домашнє завдання, і всі, хто виконав його правильно, сьогодні отримає по ***** (ой, вибачте, по Є-балу)
05.04.2026 12:42 Ответить
люди гинуть за "Є-бал".
05.04.2026 12:48 Ответить
І сміх і гріх і сумне і страшне і політичне... точно не скучне "Є-бал"и-ів-у-ом-...
05.04.2026 13:07 Ответить
Країна е-дебілів. Знищують ворога військові. За е- бали це теж саме шо і за е-гнида та за е-дерьмак у 24 році викинули сотні міліонів на отих 96 країн гарантів безпеки і кричали разом з українськими змі - ми зробили краще ніж Мінськи домовленості Порошенко. Ну і де ті гаранти - шо вони зробили для гарантування безпеки українців. Бог дав країну, евреї за е-бали її продали рашистам.
05.04.2026 13:43 Ответить
Взагалі-то "Е-бали".
05.04.2026 13:44 Ответить
Кацапи за е-бали
05.04.2026 14:00 Ответить
Шоу триває.
06.04.2026 08:54 Ответить
За Є-бали объективно оцінюється работа депутатів. Голосуйте в додатку Pro Є-бали.
06.04.2026 12:43 Ответить
 
 