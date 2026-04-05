Спецподразделение Lasar’s Group - первое в 5 из 8 категорий уничтоженных целей по "Е-баллам" в марте. ИНФОГРАФИКА
За прошедший месяц отдельное подразделение специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии заняло первое место по"Е-баллам" в пяти из восьми основных категорий уничтоженных целей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр спецподразделения.
Детали
Как отмечается, подразделение стало лидером по ликвидации вражеских:
- танков;
- боевых бронированных машин;
- средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций;
- орудий (прицепных и самоходных);
- реактивных систем залпового огня.
Отдельно "Лазари" заняли первое место по количеству операций по минированию. Здесь подразделение опережает всех с большим отрывом.
"Инженерные заграждения - один из эффективных инструментов борьбы с российскими штурмами и тактикой просачивания. Минирование помогает сохранить жизни украинским пехотинцам и улучшить оборону в зонах линейных подразделений", - говорится в сообщении.
Lasar’s Group продолжает системно работать на нужды фронта. Общая стоимость техники противника, уничтоженной "Лазарями", приближается к $14 миллиардам.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о рекорде "Армии дронов.Бонус" за март: 35 тыс. потерь РФ и более 151 тыс. пораженных целей.
- А зараз ми перевіримо домашнє завдання, і всі, хто виконав його правильно, сьогодні отримає по ***** (ой, вибачте, по Є-балу)