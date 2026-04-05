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Спецпідрозділ Lasar’s Group - перший у 5 з 8 категорій знищених цілей за "Є-балами" у березні. ІНФОГРАФІКА

Нацгвардія знищує техніку ворога

За минулий місяць Окремий підрозділ спеціального призначення Lasar’s Group Нацгвардії посів перше місце за "Є-балами" у пʼяти з восьми основних категорій знищених цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр спецпідрозділу.

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Деталі

Як зазначається, підрозділ став лідером за ліквідацією ворожих:

  • танків;
  • бойових броньованих машин;
  • засобів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій;
  •  гармат (причіпних та самохідних);
  • реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони Lasar’s Group НГУ знищили РЕБ "Палантін" вартістю $20 млн на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Lasar’s Group

Окремо "Лазарі" здобули першість за кількістю операцій із мінування. Тут підрозділ випереджає всіх із великим відривом.

"Інженерні розгородження - один із ефективних інструментів боротьби з російськими штурмами і тактикою просочування. Мінування допомагає зберегти життя українським піхотинцям та покращити оборону в смугах лінійних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Lasar’s Group продовжує системно працювати на потреби фронту. Загальна вартість техніки противника, знищеної "Лазарями", наближається до $14 мільярдів.

Дивіться: Спецоперація на Бєлгородщині: Lasar’s Group НГУ розбили скупчення танків, що готувалися до наступу на Харківщину. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про рекорд "Армії дронів.Бонус" за березень: 35 тис. втрат РФ і понад 151 тис. уражених цілей.

Автор: 

армія рф (21513) ліквідація (4828) Національна гвардія НГУ (1821)
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