Спецпідрозділ Lasar’s Group - перший у 5 з 8 категорій знищених цілей за "Є-балами" у березні. ІНФОГРАФІКА
За минулий місяць Окремий підрозділ спеціального призначення Lasar’s Group Нацгвардії посів перше місце за "Є-балами" у пʼяти з восьми основних категорій знищених цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр спецпідрозділу.
Деталі
Як зазначається, підрозділ став лідером за ліквідацією ворожих:
- танків;
- бойових броньованих машин;
- засобів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій;
- гармат (причіпних та самохідних);
- реактивних систем залпового вогню.
Окремо "Лазарі" здобули першість за кількістю операцій із мінування. Тут підрозділ випереджає всіх із великим відривом.
"Інженерні розгородження - один із ефективних інструментів боротьби з російськими штурмами і тактикою просочування. Мінування допомагає зберегти життя українським піхотинцям та покращити оборону в смугах лінійних підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Lasar’s Group продовжує системно працювати на потреби фронту. Загальна вартість техніки противника, знищеної "Лазарями", наближається до $14 мільярдів.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про рекорд "Армії дронів.Бонус" за березень: 35 тис. втрат РФ і понад 151 тис. уражених цілей.
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