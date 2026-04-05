РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Лиманском направлении Операторы дронов Удары по логистике РФ
1 921 2

Дронари "Fatum" 60-й ОМБр уничтожили логистический хаб и склад боеприпасов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов "Fatum" батальона беспилотных систем 60-й ОМБр в составе Третьего армейского корпуса обнаружили и уничтожили логистический узел противника на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий также был уничтожен склад боекомплекта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате методичной работы экипажей враг потерял как минимум 5 единиц мототехники, грузовик с имуществом и склад БК, детонацию которого было видно за десятки километров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры сбивания российских беспилотников бойцами 53-й ОМБр из стрелкового оружия. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты пограничного Черниговского отряда разгромили артиллерию, РЭБ, РЛС и технику оккупантов в тылу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Донецкая область (12606) логистика (148) дроны (7588) Краматорский район (1324) Лиман (253) 60 ОМБр (91)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 