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Дронари "Fatum" 60-й ОМБр уничтожили логистический хаб и склад боеприпасов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов "Fatum" батальона беспилотных систем 60-й ОМБр в составе Третьего армейского корпуса обнаружили и уничтожили логистический узел противника на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий также был уничтожен склад боекомплекта.
В результате методичной работы экипажей враг потерял как минимум 5 единиц мототехники, грузовик с имуществом и склад БК, детонацию которого было видно за десятки километров.
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