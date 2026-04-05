Дронари "Fatum" 60-й ОМБр уничтожили логистический хаб и склад боеприпасов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов "Fatum" батальона беспилотных систем 60-й ОМБр в составе Третьего армейского корпуса обнаружили и уничтожили логистический узел противника на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий также был уничтожен склад боекомплекта.

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В результате методичной работы экипажей враг потерял как минимум 5 единиц мототехники, грузовик с имуществом и склад БК, детонацию которого было видно за десятки километров.

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