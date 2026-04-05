Пилоты пограничного Черниговского отряда уничтожили артиллерию, РЭБ, РЛС и технику оккупантов в тылу. ВИДЕО
Пограничники Черниговского отряда уничтожили ряд единиц техники противника в тылу на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны Сил обороны обнаружили и уничтожили места хранения транспорта врага и склады с боеприпасами.
Также украинские БПЛА разгромили средства РЭБ, связи, РЛС и артиллерию.
Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль