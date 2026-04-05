Пилоты пограничного Черниговского отряда уничтожили артиллерию, РЭБ, РЛС и технику оккупантов в тылу. ВИДЕО

Пограничники Черниговского отряда уничтожили ряд единиц техники противника в тылу на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны Сил обороны обнаружили и уничтожили места хранения транспорта врага и склады с боеприпасами.

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Также украинские БПЛА разгромили средства РЭБ, связи, РЛС и артиллерию.

Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.

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