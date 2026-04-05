Дронщики 68-й бригады ликвидировали 8 замаскированных оккупантов в темноте. ВИДЕО

Операторы дронов 68-й отдельной егерской бригады в ходе ночных боевых вылетов в зоне своей ответственности уничтожили 8 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты обнаружили вражеские цели в темноте, несмотря на их маскировку.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары были нанесены FPV-дронами-камикадзе с тепловизионными камерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили 9 укрытий, склад БК и точку взлета российских БПЛА. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 66-й ОМБр с сентября 2022 года уничтожили более 25 тысяч оккупантов в зоне своей ответственности. ВИДЕО