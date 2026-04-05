Дронщики 68-й бригады ликвидировали 8 замаскированных оккупантов в темноте. ВИДЕО
Операторы дронов 68-й отдельной егерской бригады в ходе ночных боевых вылетов в зоне своей ответственности уничтожили 8 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты обнаружили вражеские цели в темноте, несмотря на их маскировку.
Удары были нанесены FPV-дронами-камикадзе с тепловизионными камерами.
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