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Дронщики 68-й бригады ликвидировали 8 замаскированных оккупантов в темноте. ВИДЕО

Операторы дронов 68-й отдельной егерской бригады в ходе ночных боевых вылетов в зоне своей ответственности уничтожили 8 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты обнаружили вражеские цели в темноте, несмотря на их маскировку.

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Удары были нанесены FPV-дронами-камикадзе с тепловизионными камерами.

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