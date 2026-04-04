Пограничники поразили 9 укрытий, склад БК и точку взлета российских БПЛА. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА бригады "Сталевий кордон" нанесли удары по противнику на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевых действий уничтожены точка взлета БПЛА, 9 укрытий, полевой склад боекомплекта и антенна оккупантов.

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Кадры опубликованы в соцсетях.

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