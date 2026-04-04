Прикордонники уразили 9 укриттів, склад БК та точку зльоту російських БпЛА. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА бригади "Сталевий кордон" завдали уражень противнику на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи знищено точку зльоту БпЛА, 9 укриттів, польовий склад боєкомплекту та антену окупантів.
Кадри оприлюднені у соцмережах.
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