Прикордонники уразили 9 укриттів, склад БК та точку зльоту російських БпЛА. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА бригади "Сталевий кордон" завдали уражень противнику на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи знищено точку зльоту БпЛА, 9 укриттів, польовий склад боєкомплекту та антену окупантів.

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Кадри оприлюднені у соцмережах.

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