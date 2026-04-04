Пілот "Халк" збив два "Шахеди" на відстані 500 км перехоплювачами STING - встановлено світовий рекорд. ВIДЕО

Індустрія дронів

Український пілот встановив абсолютний світовий рекорд, збивши "Шахеди" перехоплювачем STING від Диких шершнів на відстані 500 км.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою технології HORNET VISION Ctrl оператор Роман "Халк" із підрозділу "BULAVA" знищив два ворожі безпілотники.

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Зазначається, що це перший у світі випадок, коли перехоплення здійснено на такій відстані від оператора до точки застосування, причому одразу двох цілей.

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