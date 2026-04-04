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Пілот "Халк" збив два "Шахеди" на відстані 500 км перехоплювачами STING - встановлено світовий рекорд. ВIДЕО

Індустрія дронів

Український пілот встановив абсолютний світовий рекорд, збивши "Шахеди" перехоплювачем STING від Диких шершнів на відстані 500 км.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою технології HORNET VISION Ctrl оператор Роман "Халк" із підрозділу "BULAVA" знищив два ворожі безпілотники.

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Зазначається, що це перший у світі випадок, коли перехоплення здійснено на такій відстані від оператора до точки застосування, причому одразу двох цілей.

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знищення (10534) ЗСУ (8966) Дикі шершні (304) Шахед (2325) перехоплювач (137)
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Топ коментарі
+12
Не можна... І по радіусу дії двигунів, і по швидкості польоту. Носії КАБів - надзвукові бомбардувальники - а у перехоплювача швидкість не більше 300-350 км/ч. Радіус польоту перехоплювача - не більше 10 км. Ти трохи не розумієш, про що ведеться мова - тут позиція оператора розташована далеко в тилу, а позиція старту - за 500 км від неї. Стартовики-помічники виставили перехоплювач десь біля ЛБЗ, а оператор керував стартом і перехопленням на тій 500 км відстані. Таке можна робить з "носіями", якщо завезти перехоплювачі у тил кацапам, розмістить коло аеродрому, і бить їх на зльоті...
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04.04.2026 16:17 Відповісти
+11
Черговому українському супергерою-респект...
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04.04.2026 16:12 Відповісти
+10
Від слів : Армія! Мова! Віра!! Зебанутого блазня трусить як чорта від молитви. Тому що це йшло від Пороха.
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04.04.2026 16:35 Відповісти

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