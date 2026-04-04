Звалище знищених мотоциклів, квадроциклів та автівок: дронарі "Птахів Мадяра" розбили колони техніки росіян. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри знищеної техніки противника на Покровському напрямку в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмові колони росіян були розбиті українськими FPV-дронами під час спроби просування.

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На відео зафіксовано звалище знищених мотоциклів, квадроциклів та легкових автомобілів противника.

Кадри бойової роботи оприлюднила 414-та бригада "Птахи Мадяра".

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