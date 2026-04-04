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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників
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Момент збиття та детонації російського "Шахеда" у повітрі. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких мобільна група Добровольчого формування Черкаської територіальної громади збиває російський "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео чіткої та злагодженої бойової роботи зафільмоване одним із бійців Сил оборони під час атаки безпілотників на Україну.

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Після влучання у "Шахед" ціль вибухнула у повітрі, а уламки впали серед поля.

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знищення (10534) атака (1803) ЗСУ (8966) дрони (8682) Шахед (2325)
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Топ коментарі
+13
Козаки!
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04.04.2026 10:14 Відповісти
+9
Слава нашим оборнцям!
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04.04.2026 10:19 Відповісти
+6
Це класично! Та й хата в когось уціліла ,а може й чиєсь життя! Молодці!
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04.04.2026 10:43 Відповісти

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