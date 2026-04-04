Момент збиття та детонації російського "Шахеда" у повітрі. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких мобільна група Добровольчого формування Черкаської територіальної громади збиває російський "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео чіткої та злагодженої бойової роботи зафільмоване одним із бійців Сил оборони під час атаки безпілотників на Україну.

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Після влучання у "Шахед" ціль вибухнула у повітрі, а уламки впали серед поля.

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