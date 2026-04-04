Момент збиття та детонації російського "Шахеда" у повітрі. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких мобільна група Добровольчого формування Черкаської територіальної громади збиває російський "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео чіткої та злагодженої бойової роботи зафільмоване одним із бійців Сил оборони під час атаки безпілотників на Україну.
Після влучання у "Шахед" ціль вибухнула у повітрі, а уламки впали серед поля.
Топ коментарі
+13 Парадокс 18
показати весь коментар04.04.2026 10:14 Відповісти Посилання
+9 Alexander Berezansky
показати весь коментар04.04.2026 10:19 Відповісти Посилання
+6 boris petrik
показати весь коментар04.04.2026 10:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль