Момент сбивания и детонации российского "Шахеда" в воздухе. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых мобильная группа Добровольческого формирования Черкасской территориальной громады сбивает российский "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео четкой и слаженной боевой работы снято одним из бойцов Сил обороны во время атаки беспилотников на Украину.

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После попадания в "Шахед" цель взорвалась в воздухе, а обломки упали посреди поля.

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