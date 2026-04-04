Момент сбивания и детонации российского "Шахеда" в воздухе. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых мобильная группа Добровольческого формирования Черкасской территориальной громады сбивает российский "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео четкой и слаженной боевой работы снято одним из бойцов Сил обороны во время атаки беспилотников на Украину.
После попадания в "Шахед" цель взорвалась в воздухе, а обломки упали посреди поля.
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