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Момент сбивания и детонации российского "Шахеда" в воздухе. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых мобильная группа Добровольческого формирования Черкасской территориальной громады сбивает российский "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео четкой и слаженной боевой работы снято одним из бойцов Сил обороны во время атаки беспилотников на Украину.

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После попадания в "Шахед" цель взорвалась в воздухе, а обломки упали посреди поля.

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уничтожение (10215) атака (1735) ВСУ (7954) дроны (7588) Шахед (2314)
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Топ комментарии
+13
Козаки!
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04.04.2026 10:14 Ответить
+9
Слава нашим оборнцям!
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04.04.2026 10:19 Ответить
+6
Це класично! Та й хата в когось уціліла ,а може й чиєсь життя! Молодці!
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04.04.2026 10:43 Ответить

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