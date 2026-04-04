9 845 9
Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 121 оккупанта в окрестностях Покровска. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили роту российской пехоты в окрестностях Покровска Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ударных беспилотников уничтожили 121 оккупанта во время своих боевых вылетов.
Также на кадрах запечатлено уничтожение ряда единиц логистической техники, на которой передвигался противник вблизи зоны ответственности 414-й бригады.
Кадрами мастерских поражений бойцы поделились в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль