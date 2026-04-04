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Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 121 оккупанта в окрестностях Покровска. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили роту российской пехоты в окрестностях Покровска Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ударных беспилотников уничтожили 121 оккупанта во время своих боевых вылетов.

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Также на кадрах запечатлено уничтожение ряда единиц логистической техники, на которой передвигался противник вблизи зоны ответственности 414-й бригады.

Кадрами мастерских поражений бойцы поделились в соцсетях.

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Автор: 

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