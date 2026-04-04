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Дронарі 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували 121 окупанта в околицях Покровська. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували по кількості роту російської піхоти в околицях Покровська, Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ударними безпілотниками знищили 121 окупанта під час своїх бойових вильотів.
Також на кадрах уражено низку логістичної техніки на якій рухався противник поблизу смуги відповідальності 414-ї бригади.
Кадрами майстерних уражень бійці поділилися у соцмережах.
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