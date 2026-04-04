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Дронарі 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували 121 окупанта в околицях Покровська. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували по кількості роту російської піхоти в околицях Покровська, Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ударними безпілотниками знищили 121 окупанта під час своїх бойових вильотів.

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Також на кадрах уражено низку логістичної техніки на якій рухався противник поблизу смуги відповідальності 414-ї бригади.

Кадрами майстерних уражень бійці поділилися у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) Донецька область (11490) дрони (8682) Покровськ (1360) Покровський район (1811) 414 Птахи Мадяра (213)
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