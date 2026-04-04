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Свалка уничтоженных мотоциклов, квадроциклов и автомобилей: дронщики "Птахів Мадяра" разгромили колонны техники россиян. ВИДЕО

В сети появились кадры уничтоженной техники противника на Покровском направлении в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовые колонны россиян были разбиты украинскими FPV-дронами во время попытки продвижения.

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На видео запечатлена свалка уничтоженных мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей противника.

Кадры боевых действий обнародовала 414-я бригада "Птахи Мадяра".

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Автор: 

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