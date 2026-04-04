Свалка уничтоженных мотоциклов, квадроциклов и автомобилей: дронщики "Птахів Мадяра" разгромили колонны техники россиян. ВИДЕО

В сети появились кадры уничтоженной техники противника на Покровском направлении в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовые колонны россиян были разбиты украинскими FPV-дронами во время попытки продвижения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На видео запечатлена свалка уничтоженных мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей противника.

Кадры боевых действий обнародовала 414-я бригада "Птахи Мадяра".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 77-й бригады разгромили САУ оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Момент сбивания и детонации российского "Шахеда" в воздухе. ВИДЕО