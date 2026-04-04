Десантники 77-й бригады разгромили САУ оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Десантники 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают уничтожать вражескую технику на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз под удар попала российская самоходная артиллерийская установка, которая вела огонь по позициям украинских подразделений.

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Аэроразведка своевременно обнаружила цель, после чего был нанесен точный удар. В результате САУ уничтожена вместе с боекомплектом.

Ситуация на Купянском направлении

Купянское направление остается сложным: противник активно применяет артиллерию, пытаясь прорвать оборону и измотать украинские подразделения.

В то же время десантники 77-й бригады систематически обнаруживают и уничтожают такие цели еще до их эффективного применения.

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