Десантники 77-й бригады разгромили САУ оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Десантники 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают уничтожать вражескую технику на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз под удар попала российская самоходная артиллерийская установка, которая вела огонь по позициям украинских подразделений.
Аэроразведка своевременно обнаружила цель, после чего был нанесен точный удар. В результате САУ уничтожена вместе с боекомплектом.
Ситуация на Купянском направлении
Купянское направление остается сложным: противник активно применяет артиллерию, пытаясь прорвать оборону и измотать украинские подразделения.
В то же время десантники 77-й бригады систематически обнаруживают и уничтожают такие цели еще до их эффективного применения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль