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Пилоты 129-й ОМБр поразили вражескую РСЗО "Солнцепек" на Купянском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов 129-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразили в районе населенного пункта Двуречная вражескую РСЗО "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник обычно обеспечивает такие цели плотным прикрытием и мощными средствами РЭБ, однако украинские дронари смогли преодолеть все препятствия.

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В результате боевых действий РСЗО оккупантов взорвалась.

Видео поражения опубликовано в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) ВСУ (7954) РСЗО (298) дроны (7588) РЭБ (215) Харьковская область (2917) Купянский район (769) Двуречная (27)
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