Пилоты 129-й ОМБр поразили вражескую РСЗО "Солнцепек" на Купянском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов 129-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразили в районе населенного пункта Двуречная вражескую РСЗО "Солнцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник обычно обеспечивает такие цели плотным прикрытием и мощными средствами РЭБ, однако украинские дронари смогли преодолеть все препятствия.
В результате боевых действий РСЗО оккупантов взорвалась.
Видео поражения опубликовано в соцсетях.
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