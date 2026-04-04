Пилоты 129-й ОМБр поразили вражескую РСЗО "Солнцепек" на Купянском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов 129-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразили в районе населенного пункта Двуречная вражескую РСЗО "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник обычно обеспечивает такие цели плотным прикрытием и мощными средствами РЭБ, однако украинские дронари смогли преодолеть все препятствия.

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В результате боевых действий РСЗО оккупантов взорвалась.

Видео поражения опубликовано в соцсетях.

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