Пілоти 129-ї ОМБр уразили ворожий РСЗВ "Сонцепьок" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 129-ї окремої механізованої бригади ЗСУ уразили в районі населеного пункту Дворічна ворожу РСЗВ "Сонцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник зазвичай забезпечує такі цілі щільним прикриттям і потужними засобами РЕБ, однак українські дронарі змогли подолати всі перешкоди.

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У результаті бойової роботи бійців РСЗВ окупантів вибухнула.

Відео ураження опубліковане у соцмережах.

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