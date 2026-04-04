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Пілоти 129-ї ОМБр уразили ворожий РСЗВ "Сонцепьок" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 129-ї окремої механізованої бригади ЗСУ уразили в районі населеного пункту Дворічна ворожу РСЗВ "Сонцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник зазвичай забезпечує такі цілі щільним прикриттям і потужними засобами РЕБ, однак українські дронарі змогли подолати всі перешкоди.

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У результаті бойової роботи бійців РСЗВ окупантів вибухнула.

Відео ураження опубліковане у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) ЗСУ (8966) РСЗВ (311) дрони (8682) РЕБ (255) Харківська область (2977) Куп’янський район (768) Дворічна (27)
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