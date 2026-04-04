Пілоти 129-ї ОМБр уразили ворожий РСЗВ "Сонцепьок" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів 129-ї окремої механізованої бригади ЗСУ уразили в районі населеного пункту Дворічна ворожу РСЗВ "Сонцепьок".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник зазвичай забезпечує такі цілі щільним прикриттям і потужними засобами РЕБ, однак українські дронарі змогли подолати всі перешкоди.
У результаті бойової роботи бійців РСЗВ окупантів вибухнула.
Відео ураження опубліковане у соцмережах.
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