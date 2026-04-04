Десантники 77-ї бригади розтрощили САУ окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу швидкого реагування продовжують знищувати ворожу техніку на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу під удар потрапила російська самохідна артилерійська установка, яка вела вогонь по позиціях українських підрозділів.

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Аеророзвідка вчасно виявила ціль, після чого було завдано точного удару. У результаті САУ знищено разом із боєкомплектом.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Куп’янський напрямок залишається складним: противник активно застосовує артилерію, намагаючись проривати оборону та виснажувати українські підрозділи.

Водночас десантники 77-ї бригади системно виявляють і знищують такі цілі ще до їх ефективного застосування.

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