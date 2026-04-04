Десантники 77-ї бригади розтрощили САУ окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу швидкого реагування продовжують знищувати ворожу техніку на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу під удар потрапила російська самохідна артилерійська установка, яка вела вогонь по позиціях українських підрозділів.
Аеророзвідка вчасно виявила ціль, після чого було завдано точного удару. У результаті САУ знищено разом із боєкомплектом.
Ситуація на Куп’янському напрямку
Куп’янський напрямок залишається складним: противник активно застосовує артилерію, намагаючись проривати оборону та виснажувати українські підрозділи.
Водночас десантники 77-ї бригади системно виявляють і знищують такі цілі ще до їх ефективного застосування.
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