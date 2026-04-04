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Пилот "Халк" сбил два "Шахеда" на расстоянии 500 км перехватчиками STING - установлен мировой рекорд. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинский пилот установил абсолютный мировой рекорд, сбив "Шахеды" перехватчиком STING от "Диких шершней" на расстоянии 500 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью технологии HORNET VISION Ctrl оператор Роман "Халк" из подразделения "БУЛАВА" уничтожил два вражеских беспилотника.

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Отмечается, что это первый в мире случай, когда перехват осуществлен на таком расстоянии от оператора до точки применения, причем сразу двух целей.

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уничтожение (10215) ВСУ (7954) Дикие шершни (287) Шахед (2314) перехватчик (123)
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Топ комментарии
+12
Не можна... І по радіусу дії двигунів, і по швидкості польоту. Носії КАБів - надзвукові бомбардувальники - а у перехоплювача швидкість не більше 300-350 км/ч. Радіус польоту перехоплювача - не більше 10 км. Ти трохи не розумієш, про що ведеться мова - тут позиція оператора розташована далеко в тилу, а позиція старту - за 500 км від неї. Стартовики-помічники виставили перехоплювач десь біля ЛБЗ, а оператор керував стартом і перехопленням на тій 500 км відстані. Таке можна робить з "носіями", якщо завезти перехоплювачі у тил кацапам, розмістить коло аеродрому, і бить їх на зльоті...
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04.04.2026 16:17 Ответить
+11
Черговому українському супергерою-респект...
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04.04.2026 16:12 Ответить
+10
Від слів : Армія! Мова! Віра!! Зебанутого блазня трусить як чорта від молитви. Тому що це йшло від Пороха.
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04.04.2026 16:35 Ответить

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