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Пилот "Халк" сбил два "Шахеда" на расстоянии 500 км перехватчиками STING - установлен мировой рекорд. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинский пилот установил абсолютный мировой рекорд, сбив "Шахеды" перехватчиком STING от "Диких шершней" на расстоянии 500 км.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью технологии HORNET VISION Ctrl оператор Роман "Халк" из подразделения "БУЛАВА" уничтожил два вражеских беспилотника.
Отмечается, что это первый в мире случай, когда перехват осуществлен на таком расстоянии от оператора до точки применения, причем сразу двух целей.
Топ комментарии
+12 Яр Холодний
показать весь комментарий04.04.2026 16:17 Ответить Ссылка
+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.04.2026 16:12 Ответить Ссылка
+10 Котя Бегемоткин #551173
показать весь комментарий04.04.2026 16:35 Ответить Ссылка
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