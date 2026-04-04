Пилот "Халк" сбил два "Шахеда" на расстоянии 500 км перехватчиками STING - установлен мировой рекорд. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинский пилот установил абсолютный мировой рекорд, сбив "Шахеды" перехватчиком STING от "Диких шершней" на расстоянии 500 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью технологии HORNET VISION Ctrl оператор Роман "Халк" из подразделения "БУЛАВА" уничтожил два вражеских беспилотника.

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Отмечается, что это первый в мире случай, когда перехват осуществлен на таком расстоянии от оператора до точки применения, причем сразу двух целей.

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