Бійці 66-ї ОМБр з вересня 2022 року знищили понад 25 тисяч окупантів у смузі своєї відповідальності. ВIДЕО

Підрозділи 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за час виконання завдань на Лиманському напрямку знищили понад 25 тисяч російських військових.

Про це бригада заявила у своєму офіційному телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Бригада виконує бойові завдання на цій ділянці фронту з вересня 2022 року, що є найдовшим терміном серед підрозділів на напрямку.

Зазначається, що втрати противника у смузі відповідальності бригади перевищили чисельність дивізії та співставні з довоєнною кількістю населення міст Лиман і Святогірськ.

Підрозділи бригади брали участь у звільненні Лимана, Щурового, Макіївки та Невського, а також вели бойові дії на рубежах Луганської та Донецької областей.

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На Лиманському напрямку українські військові тримають оборону на протяжній ділянці фронту, відбиваючи численні штурми противника, зокрема із залученням значних сил.

Наразі бійці 66-ї ОМБр продовжують утримувати свої позиції та виконувати бойові завдання.

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