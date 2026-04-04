Бійці 66-ї ОМБр з вересня 2022 року знищили понад 25 тисяч окупантів у смузі своєї відповідальності. ВIДЕО
Підрозділи 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за час виконання завдань на Лиманському напрямку знищили понад 25 тисяч російських військових.
Про це бригада заявила у своєму офіційному телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бригада виконує бойові завдання на цій ділянці фронту з вересня 2022 року, що є найдовшим терміном серед підрозділів на напрямку.
Зазначається, що втрати противника у смузі відповідальності бригади перевищили чисельність дивізії та співставні з довоєнною кількістю населення міст Лиман і Святогірськ.
Підрозділи бригади брали участь у звільненні Лимана, Щурового, Макіївки та Невського, а також вели бойові дії на рубежах Луганської та Донецької областей.
На Лиманському напрямку українські військові тримають оборону на протяжній ділянці фронту, відбиваючи численні штурми противника, зокрема із залученням значних сил.
Наразі бійці 66-ї ОМБр продовжують утримувати свої позиції та виконувати бойові завдання.
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