Бойцы 66-й ОМБр с сентября 2022 года уничтожили более 25 тысяч оккупантов в зоне своей ответственности. ВИДЕО
Подразделения 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго за время выполнения задач на Лиманском направлении уничтожили более 25 тысяч российских военнослужащих.
Об этом бригада заявила в своем официальном Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Бригада выполняет боевые задачи на этом участке фронта с сентября 2022 года, что является самым длительным сроком среди подразделений на этом направлении.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности бригады превысили численность дивизии и сопоставимы с довоенным населением городов Лиман и Святогорск.
Подразделения бригады участвовали в освобождении Лимана, Щурового, Макеевки и Невского, а также вели боевые действия на рубежах Луганской и Донецкой областей.
На Лиманском направлении украинские военные держат оборону на протяженном участке фронта, отражая многочисленные штурмы противника, в том числе - с привлечением значительных сил.
В настоящее время бойцы 66-й ОМБр продолжают удерживать свои позиции и выполнять боевые задачи.
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