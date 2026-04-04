Бойцы 66-й ОМБр с сентября 2022 года уничтожили более 25 тысяч оккупантов в зоне своей ответственности. ВИДЕО

Подразделения 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго за время выполнения задач на Лиманском направлении уничтожили более 25 тысяч российских военнослужащих.

Об этом бригада заявила в своем официальном Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Бригада выполняет боевые задачи на этом участке фронта с сентября 2022 года, что является самым длительным сроком среди подразделений на этом направлении.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности бригады превысили численность дивизии и сопоставимы с довоенным населением городов Лиман и Святогорск.

Подразделения бригады участвовали в освобождении Лимана, Щурового, Макеевки и Невского, а также вели боевые действия на рубежах Луганской и Донецкой областей.

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На Лиманском направлении украинские военные держат оборону на протяженном участке фронта, отражая многочисленные штурмы противника, в том числе - с привлечением значительных сил.

В настоящее время бойцы 66-й ОМБр продолжают удерживать свои позиции и выполнять боевые задачи.

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