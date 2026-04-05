Дронарі 68-ї бригади ліквідували 8 замаскованих окупантів у темряві. ВIДЕО
Оператори дронів 68-ї окремої єгерської бригади під час нічних бойових вильотів у смузі своєї відповідальності ліквідували 8 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти виявили ворожі цілі у темряві попри їхнє маскування.
Ударів було завдано FPV-дронами-камікадзе з тепловізійними камерами.
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