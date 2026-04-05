4 088 10
Минус 107 оккупантов в лесах Лиманщины: боевая работа батальона SIGNUM. ВИДЕО
Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады показали кадры ликвидации оккупантов за март на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео ударные беспилотники уничтожили 107 оккупантов, 3 автомобиля и 2 квадроцикла, в которых находился личный состав противника.
Пилоты батальона в очередной раз подтверждают высокий уровень подготовки и эффективность в уничтожении противника в лесах Лиманщины.
Топ комментарии
+6 Pavlo Z
показать весь комментарий05.04.2026 10:51 Ответить Ссылка
+5 Андрей Моисеенко #594341
показать весь комментарий05.04.2026 10:31 Ответить Ссылка
+3 петро удеч #477971
показать весь комментарий05.04.2026 10:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль