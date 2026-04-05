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Минус 107 оккупантов в лесах Лиманщины: боевая работа батальона SIGNUM. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады показали кадры ликвидации оккупантов за март на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео ударные беспилотники уничтожили 107 оккупантов, 3 автомобиля и 2 квадроцикла, в которых находился личный состав противника.

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Пилоты батальона в очередной раз подтверждают высокий уровень подготовки и эффективность в уничтожении противника в лесах Лиманщины.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Донецкая область (12606) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7588) Краматорский район (1324) Лиман (253)
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Топ комментарии
+6
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05.04.2026 10:51 Ответить
+5
Сволота кацапська, такі ліси своїм лайном засрала.Виродки.
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05.04.2026 10:31 Ответить
+3
Це ж скільки харчу буде звіряткам...
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05.04.2026 10:43 Ответить

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