Минус 107 оккупантов в лесах Лиманщины: боевая работа батальона SIGNUM. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады показали кадры ликвидации оккупантов за март на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео ударные беспилотники уничтожили 107 оккупантов, 3 автомобиля и 2 квадроцикла, в которых находился личный состав противника.

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Пилоты батальона в очередной раз подтверждают высокий уровень подготовки и эффективность в уничтожении противника в лесах Лиманщины.

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