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Мінус 107 окупантів у лісах Лиманщини: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО
Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади показали кадри ліквідації окупантів за березень на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео ударні безпілотники знищили 107 окупантів, 3 автівки та 2 квадроцикли, в яких перебував особовий склад противника.
Пілоти батальйону вкотре підтверджують високий рівень підготовки та ефективність у знищенні противника в лісах Лиманщини.
Топ коментарі
+6 Pavlo Z
показати весь коментар05.04.2026 10:51 Відповісти Посилання
+5 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар05.04.2026 10:31 Відповісти Посилання
+3 петро удеч #477971
показати весь коментар05.04.2026 10:43 Відповісти Посилання
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