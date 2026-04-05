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Мінус 107 окупантів у лісах Лиманщини: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади показали кадри ліквідації окупантів за березень на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео ударні безпілотники знищили 107 окупантів, 3 автівки та 2 квадроцикли, в яких перебував особовий склад противника.

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Пілоти батальйону вкотре підтверджують високий рівень підготовки та ефективність у знищенні противника в лісах Лиманщини.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) Донецька область (11490) 53 окрема механізована бригада (191) дрони (8682) Краматорський район (1340) Лиман (254)
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Топ коментарі
+6
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05.04.2026 10:51 Відповісти
+5
Сволота кацапська, такі ліси своїм лайном засрала.Виродки.
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05.04.2026 10:31 Відповісти
+3
Це ж скільки харчу буде звіряткам...
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05.04.2026 10:43 Відповісти

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