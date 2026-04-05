Мінус 107 окупантів у лісах Лиманщини: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади показали кадри ліквідації окупантів за березень на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео ударні безпілотники знищили 107 окупантів, 3 автівки та 2 квадроцикли, в яких перебував особовий склад противника.

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Пілоти батальйону вкотре підтверджують високий рівень підготовки та ефективність у знищенні противника в лісах Лиманщини.

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