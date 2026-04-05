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Пілоти прикордонного Чернігівського загону розтрощили артилерію, РЕБ, РЛС та техніку окупантів у тилу. ВIДЕО

Прикордонники Чернігівського загону уразили низку техніки противника в тилу на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони Сил оборони виявили та знищили місця зберігання транспорту ворога та склади з боєприпасами.

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Також українські БпЛА розтрощили засоби РЕБ, зв’язку, РЛС та артилерію.

Кадри бойової роботи опубліковані у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21513) ДПСУ Держприкордонслужба (6802) прикордонники (1270) знищення (10534) артилерія (924) дрони (8682) РЕБ (255)
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