Пілоти прикордонного Чернігівського загону розтрощили артилерію, РЕБ, РЛС та техніку окупантів у тилу. ВIДЕО
Прикордонники Чернігівського загону уразили низку техніки противника в тилу на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони Сил оборони виявили та знищили місця зберігання транспорту ворога та склади з боєприпасами.
Також українські БпЛА розтрощили засоби РЕБ, зв’язку, РЛС та артилерію.
Кадри бойової роботи опубліковані у соцмережах.
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