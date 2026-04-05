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Кадры сбивания российских беспилотников бойцами 53-й ОМБр из стрелкового оружия. ВИДЕО

В сети появились кадры сбивания вражеских дронов, снятые одним из бойцов на камеру GoPro.

Как сообщает Цензор.НЕТ, зенитчики 53-й ОМБр заметили российский БПЛА, следовавший за бойцами, после чего остановили движение и открыли стрелковый огонь по вражеским целям.

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На видео запечатлен прицельный огонь по вражеским БПЛА на высоте около 150 метров над уровнем земли и взрывы дронов, не достигших цели.

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армия РФ (23293) уничтожение (10215) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7588) Третий армейский корпус (149)
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