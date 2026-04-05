Кадри збиття російських безпілотників бійцями 53-ї ОМБр зі стрілецької зброї. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри відстрілу ворожих дронів, зафільмовані одним з бійців на камеру GoPro.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зенітники 53-ї ОМБр помітили російський БпЛА, що слідував за бійцями, після чого зупинили рух і відкрили стрілецький вогонь по ворожих цілях.

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На відео зафіксовано прицільний вогонь по ворожих БпЛА на висоті близько 150 метрів над рівнем землі та вибухи дронів, які не досягли цілі.

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