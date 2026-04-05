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Дронарі "Fatum" 60-ї ОМБр знищили логістичний хаб і склад боєприпасів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів "Fatum" батальйону безпілотних систем 60-ї ОМБр у складі Третього армійського корпусу виявили та знищили логістичний хаб противника на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи також було знищено склад боєкомплекту.
Унаслідок методичної роботи екіпажів ворог втратив щонайменше 5 одиниць мототехніки, вантажівку з майном та склад БК, детонацію якого було видно за десятки кілометрів.
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