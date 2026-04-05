Пилоты 5-й ОШБр сбили 6 разведывательных и ударных российских БПЛА. ВИДЕО
Пилоты 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сбили ряд российских беспилотников во время патрулирования воздушного пространства в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались с помощью разведывательных и ударных дронов добраться до позиций Сил обороны, однако бойцы бригады оперативно обнаружили и уничтожили цели в небе.
Среди уничтоженных беспилотников:
- ИТАЛМАС "Изделие-54" — ударный БПЛА
- "Гранат-4" — разведывательный БПЛА
- "Молния-2" — ударный БПЛА
- "Zala" Z-16 — разведывательный БПЛА
- "Гербера" — ударный БПЛА
- "КВО" — разведывательный БПЛА
Кадрами поражений бойцы поделились в своем Telegram-канале.
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