Пилоты 5-й ОШБр сбили 6 разведывательных и ударных российских БПЛА. ВИДЕО

Пилоты 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сбили ряд российских беспилотников во время патрулирования воздушного пространства в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались с помощью разведывательных и ударных дронов добраться до позиций Сил обороны, однако бойцы бригады оперативно обнаружили и уничтожили цели в небе.

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Среди уничтоженных беспилотников:

ИТАЛМАС "Изделие-54" — ударный БПЛА

"Гранат-4" — разведывательный БПЛА

"Молния-2" — ударный БПЛА

"Zala" Z-16 — разведывательный БПЛА

"Гербера" — ударный БПЛА

"КВО" — разведывательный БПЛА

Кадрами поражений бойцы поделились в своем Telegram-канале.

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