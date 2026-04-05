РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Операторы дронов
1 337 1

Пилоты 5-й ОШБр сбили 6 разведывательных и ударных российских БПЛА. ВИДЕО

Пилоты 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сбили ряд российских беспилотников во время патрулирования воздушного пространства в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались с помощью разведывательных и ударных дронов добраться до позиций Сил обороны, однако бойцы бригады оперативно обнаружили и уничтожили цели в небе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди уничтоженных беспилотников:

  • ИТАЛМАС "Изделие-54" — ударный БПЛА
  • "Гранат-4" — разведывательный БПЛА
  • "Молния-2" — ударный БПЛА
  • "Zala" Z-16 — разведывательный БПЛА
  • "Гербера" — ударный БПЛА
  • "КВО" — разведывательный БПЛА

Кадрами поражений бойцы поделились в своем Telegram-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры "Fatum" 60-й ОМБр уничтожили логистический хаб и склад боеприпасов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты пограничного Черниговского отряда разгромили артиллерию, РЭБ, РЛС и технику оккупантов в тылу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) дроны (7588) 5 ОШБр (178)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 