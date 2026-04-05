Пілоти 5-ї ОШБр збили 6 розвідувальних та ударних російських БпЛА. ВIДЕО

Пілоти 5-ї окремої штурмової Київської бригади уразили низку російських безпілотників під час патрулювання неба у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися розвідувальними та ударними дронами дістатися до позицій Сил оборони, однак бійці бригади оперативно виявили та знищили цілі у небі.

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Серед знищених безпілотників:

ІТАЛМАС "Іздєліє-54" — ударний БпЛА

"Гранат-4" — розвідувальний БпЛА

"Молнія-2" — ударний БпЛА

"Zala" Z-16 — розвідувальний БпЛА

"Гербера" — ударний БпЛА

"КВО" — розвідувальний БпЛА

Кадрами уражень бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

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