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Пілоти 5-ї ОШБр збили 6 розвідувальних та ударних російських БпЛА. ВIДЕО

Пілоти 5-ї окремої штурмової Київської бригади уразили низку російських безпілотників під час патрулювання неба у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися розвідувальними та ударними дронами дістатися до позицій Сил оборони, однак бійці бригади оперативно виявили та знищили цілі у небі.

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Серед знищених безпілотників:

  • ІТАЛМАС "Іздєліє-54" — ударний БпЛА
  • "Гранат-4" — розвідувальний БпЛА
  • "Молнія-2" — ударний БпЛА
  • "Zala" Z-16 — розвідувальний БпЛА
  • "Гербера" — ударний БпЛА
  • "КВО" — розвідувальний БпЛА

Кадрами уражень бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

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