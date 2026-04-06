Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 304 490 человек (+940 за сутки), 11 841 танк, 39 497 артсистем, 24 360 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 304 490 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 304 490 (+940) человек
- танков – 11 841 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 24 360 (+10) шт.
- артиллерийских систем – 39 497 (+58) шт.
- РСЗО – 1 719 (+0) шт.
- средства ПВО – 1 338 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 221 396 (+1 953) шт.
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 87 614 (+259) шт.
- специальная техника – 4 112 (+0) ед.
329!!! одиниць знищеної техніки та 940 чумардосів за день.
Броня норм, арта файно, логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 304 000 це більше ніж все населення Володимирської області.