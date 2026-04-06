Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 304 490 осіб (+940 за добу), 11 841 танк, 39 497 артсистем, 24 360 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 304 490 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб
- танків – 11 841 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 360 (+10) од.
- артилерійських систем – 39 497 (+58) од.
- РСЗВ – 1 719 (+0) од.
- засоби ППО – 1 338 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 221 396 (+1 953) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 614 (+259) од.
- спеціальна техніка – 4 112 (+0) од.
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