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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 304 490 осіб (+940 за добу), 11 841 танк, 39 497 артсистем, 24 360 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 304 490 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб
  • танків – 11 841 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 360 (+10) од.
  • артилерійських систем  – 39 497 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 719 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 221 396 (+1 953) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни   – 87 614 (+259) од.
  • спеціальна техніка – 4 112 (+0) од.

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Втрати ворога 5 квітня

Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8646) ліквідація (4828) знищення (10534)
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