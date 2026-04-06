На фронте с начала суток – 108 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 5 апреля, на фронте произошло 108 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 157 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3534 дрона-камикадзе и осуществил 2362 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, враг осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивной системы залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших в направлении Старицы и Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили шесть вражеских штурмов в направлении Новоосиново, Петропавловки и Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах Ямполя, Закитного и Разниковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.

Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Клебан-Бика, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Муравка, Покровск, Ровное, Удачное, Муравка, Новопавловка и Филия. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 54 оккупанта и 17 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной и девять единиц специальной техники противника, мотоцикл, одно укрытие личного состава, повреждено две артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, четыре пункта управления БПЛА и 87 укрытий вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 15 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Сичневое, Красногорское и в сторону Сосновки, Вербового, Калиновского.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону Зализнычного, Еленокстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Варваровка, Цветковое, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Зализнычное, Новоселовка, Долинка. Два боевых столкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых операции в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый. Разлив и Зоровка оказались под вражескими авиаударами.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

