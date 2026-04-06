На фронте с начала суток – 108 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 5 апреля, на фронте произошло 108 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 157 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3534 дрона-камикадзе и осуществил 2362 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, враг осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивной системы залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших в направлении Старицы и Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.
- На Купянском направлении наши защитники успешно отразили шесть вражеских штурмов в направлении Новоосиново, Петропавловки и Куриловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Копанки.
На Славянском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах Ямполя, Закитного и Разниковки. Два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.
Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Клебан-Бика, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Муравка, Покровск, Ровное, Удачное, Муравка, Новопавловка и Филия. Одно боестолкновение продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 54 оккупанта и 17 – ранено; уничтожено две единицы автомобильной и девять единиц специальной техники противника, мотоцикл, одно укрытие личного состава, повреждено две артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, четыре пункта управления БПЛА и 87 укрытий вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 15 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Сичневое, Красногорское и в сторону Сосновки, Вербового, Калиновского.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону Зализнычного, Еленокстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Варваровка, Цветковое, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Зализнычное, Новоселовка, Долинка. Два боевых столкновения еще продолжаются.
- На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха и Новояковлевка.
- На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных штурмовых операции в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый. Разлив и Зоровка оказались под вражескими авиаударами.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль