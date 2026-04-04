Силы обороны успешно отразили 26 вражеских штурмов на Константиновском направлении, - Генштаб

С начала суток субботы, 4 апреля, на фронте произошло 128 боевых столкновений. Враг наиболее активен на Константиновском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6144 дрона-камикадзе и осуществил 2701 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте также: С начала суток произошло 213 боевых столкновений: 49 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарное. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоплатоновка и Новоосиново. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отражают два штурма оккупантов в районах Платоновки и Ямполя.

На Краматорском направлении враг атак не проводил.

Силы обороны успешно отразили 26 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Долгой Балки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 67 оккупантов и 44 – ранены; уничтожена одна единица автомобильной и 14 единиц специальной техники врага, одна пушка, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, пять единиц автомобильной техники и семь укрытий вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 207 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое и Вербовое. Авиационным ударам подверглись окрестности населенных пунктов Ивановка, Добропасовое, Левадное и Вишневое. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

Читайте также: С начала суток на фронте произошло 128 боевых столкновений: 30 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах Варваровки, Зализнычного, Гуляйпольского, Прилук, Оленокстантиновки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Новоселовки, Рыбальского и Любицкого.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степовое. Кроме того, противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Степногорск и Григоровка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовые операции в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: Враг 17 раз атаковал на Константиновском направлении, всего на фронте - 55 боевых столкновений, - Генштаб