Враг 17 раз атаковал на Константиновском направлении, всего на фронте - 55 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток агрессор 55 раз обстрелял позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 4 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Бачевск, Искрисковщина, Бояро-Лежачие, Рогизное, Уланово.
- В Черниговской области – Ясная Поляна и Кривуша.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарное.
На Купянском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Кившаровка и Новоосиново.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.
По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях враг активных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград и Новониколаевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг семь раз наступал в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое и Вербовое.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районах Варваровки, Зализнычного, Гуляйпольского, Прилук, Оленокстантиновки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Новоселовки и Любицкого. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степовое. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Степногорск и Григоровка.
На Приднепровском направлении враг проводил две безуспешные штурмовые операции в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
