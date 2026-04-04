РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Лиманском направлении Бои на Купянском направлении
1 326 3

На Купянско-Лиманском направлении РФ пытается форсировать Жеребец, - Трегубов

Оккупанты пытаются пересечь реку Жеребец, но без особого успеха

Российские войска пытаются переправиться через реку Жеребец, однако эти действия не оказывают существенного влияния на ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Что касается Жеребца - да, попытки его пересечь есть, но пока это не оказывает существенного влияния", - отметил он.

По словам спикера, подобные действия российские захватчики предпринимали и раньше, однако без значительного результата.

"Сейчас там значительно более плотная концентрация БПЛА", - добавил Трегубов.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки, 3 апреля, на Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосиново, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал дважды, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Дибровы и Новосергиевки.

Автор: 

армия РФ (22375) боевые действия (5819) война в Украине (7990)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахахахах, вони ще щось форсувати хочуть.
показать весь комментарий
04.04.2026 14:02 Ответить
Коли 50 разів і більше разів несуттєво вплинуть на ситуацію, ці переправлення стануть суттєві? Тобто тактика тисячі порізів несуттєва? Пам'ятаю теж несуттєві просочування орків до Куп'янська. Досі від них звільнити Куп'янськ не можемо.
показать весь комментарий
04.04.2026 14:04 Ответить
Тобто,їх таки допустили до форсування річки Жеребець,а не розмотали при групуванні для форсування(Хоча,про кілзону ходить багато легенд((Я так розумію,що кілзона починається на лівому березі Жеребця(((
показать весь комментарий
04.04.2026 14:22 Ответить
 
 