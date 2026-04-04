На Купянско-Лиманском направлении РФ пытается форсировать Жеребец, - Трегубов
Российские войска пытаются переправиться через реку Жеребец, однако эти действия не оказывают существенного влияния на ситуацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
"Что касается Жеребца - да, попытки его пересечь есть, но пока это не оказывает существенного влияния", - отметил он.
По словам спикера, подобные действия российские захватчики предпринимали и раньше, однако без значительного результата.
"Сейчас там значительно более плотная концентрация БПЛА", - добавил Трегубов.
Что предшествовало?
За прошедшие сутки, 3 апреля, на Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосиново, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник атаковал дважды, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Дибровы и Новосергиевки.
Коли 50 разів і більше разів несуттєво вплинуть на ситуацію, ці переправлення стануть суттєві? Тобто тактика тисячі порізів несуттєва? Пам'ятаю теж несуттєві просочування орків до Куп'янська. Досі від них звільнити Куп'янськ не можемо.