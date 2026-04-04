На Купянско-Лиманском направлении РФ пытается форсировать Жеребец, - Трегубов

Российские войска пытаются переправиться через реку Жеребец, однако эти действия не оказывают существенного влияния на ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Что касается Жеребца - да, попытки его пересечь есть, но пока это не оказывает существенного влияния", - отметил он.

По словам спикера, подобные действия российские захватчики предпринимали и раньше, однако без значительного результата.

"Сейчас там значительно более плотная концентрация БПЛА", - добавил Трегубов.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки, 3 апреля, на Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосиново, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал дважды, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Дибровы и Новосергиевки.

