На Куп’янсько-Лиманському напрямку РФ намагається форсувати Жеребець, - Трегубов
Російські війська намагаються перетнути річку Жеребець, однак ці дії не мають суттєвого впливу на ситуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
"Щодо Жеребця - так, спроби її перетнути є, але наразі це не має суттєвого впливу", - зазначив він.
За словами речника, подібні дії російські загарбники здійснювали і раніше, однак без значного результату.
"Зараз там значно щільніша насиченість БпЛА", - додав Трегубов.
Що передувало?
Минулої доби, 3 квітня, на Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки.
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