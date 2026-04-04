На Куп’янсько-Лиманському напрямку РФ намагається форсувати Жеребець, - Трегубов

Російські війська намагаються перетнути річку Жеребець, однак ці дії не мають суттєвого впливу на ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Щодо Жеребця - так, спроби її перетнути є, але наразі це не має суттєвого впливу", - зазначив він.

За словами речника, подібні дії російські загарбники здійснювали і раніше, однак без значного результату.

"Зараз там значно щільніша насиченість БпЛА", - додав Трегубов.

Що передувало?

Минулої доби, 3 квітня, на Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 129-ї ОМБр уразили ворожий РСЗВ "Сонцепьок" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО