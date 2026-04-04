Враг лжет о захвате Бойково. Село - под контролем ВСУ, - 33-й ОШП. ВИДЕО

На днях российские СМИ распространили информацию о якобы захвате с. Бойково. Это не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 33-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск.

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Бойково под контролем ВСУ

Как отмечается, населенный пункт Бойково Запорожской области был и остается под контролем ВСУ.

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"Враг продолжает вести информационные вбросы, пытаясь посеять панику и дезориентировать общество. На кадрах - бойцы 33-го ОШП, которые находятся в Бойково, показывают реальную ситуацию от первого лица.

Не ведитесь на русские ЦИПСО, доверяйте официальной информации от подразделений и ГШ ВСУ", - отметили в полку.

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