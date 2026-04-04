РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Видео Боевіе действия на Запорожье
2 773 8

Враг лжет о захвате Бойково. Село - под контролем ВСУ, - 33-й ОШП. ВИДЕО

На днях российские СМИ распространили информацию о якобы захвате с. Бойково. Это не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 33-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Бойково под контролем ВСУ

Как отмечается, населенный пункт Бойково Запорожской области был и остается под контролем ВСУ.

Читайте: На Купянско-Лиманском направлении РФ пытается форсировать Жеребец, - Трегубов

"Враг продолжает вести информационные вбросы, пытаясь посеять панику и дезориентировать общество. На кадрах - бойцы 33-го ОШП, которые находятся в Бойково, показывают реальную ситуацию от первого лица.

Не ведитесь на русские ЦИПСО, доверяйте официальной информации от подразделений и ГШ ВСУ", - отметили в полку.

Смотрите также: Бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 796 ударов по врагу за неделю на Запорожском и Херсонском направлениях. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (4574) боевые действия (6325) Запорожский район (694) Бойково (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 