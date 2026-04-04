Ворог бреше про захоплення Бойкового. Село під контролем ЗСУ, - 33 ОШП. ВIДЕО

Днями російські ЗМІ поширили інформацію про нібито захоплення с. Бойкове. Це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ.

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Бойкове під контролем ЗСУ

Як зазначається, населений пункт Бойкове Запорізької області був і залишається під контролем ЗСУ.

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"Ворог продовжує вести інформаційні вкиди, намагаючись посіяти паніку та дезорієнтувати суспільство. На кадрах - бійці 33-го ОШП, які знаходяться в Бойковому показують реальну ситуацію від першої особи.

Не ведіться на русняве ЦІПСО, довіряйте офіційний інформації від підрозділів та ГШ ЗСУ", - зазначили у полку.

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