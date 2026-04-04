Ворог бреше про захоплення Бойкового. Село під контролем ЗСУ, - 33 ОШП. ВIДЕО
Днями російські ЗМІ поширили інформацію про нібито захоплення с. Бойкове. Це не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ.
Бойкове під контролем ЗСУ
Як зазначається, населений пункт Бойкове Запорізької області був і залишається під контролем ЗСУ.
"Ворог продовжує вести інформаційні вкиди, намагаючись посіяти паніку та дезорієнтувати суспільство. На кадрах - бійці 33-го ОШП, які знаходяться в Бойковому показують реальну ситуацію від першої особи.
Не ведіться на русняве ЦІПСО, довіряйте офіційний інформації від підрозділів та ГШ ЗСУ", - зазначили у полку.
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