Воїни 9-ї бригади СБС вивели з ладу ворожий ЗРК "Тор" на окупованій території. ВIДЕО
На тимчасово окупованій території Луганської області оператори 9-ї окремої бригади Сил безпілотних систем (СБС) провели результативну операцію з демілітаризації ворога. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ціллю українських захисників став російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Тор" - одна з найдорожчих та найважливіших одиниць техніки у системі ППО окупантів. Незважаючи на те, що комплекс призначений саме для боротьби з повітряними цілями, воїнам СБС вдалося переграти ворожу систему захисту.
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