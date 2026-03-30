Воїни 9-ї бригади СБС вивели з ладу ворожий ЗРК "Тор" на окупованій території. ВIДЕО

На тимчасово окупованій території Луганської області оператори 9-ї окремої бригади Сил безпілотних систем (СБС) провели результативну операцію з демілітаризації ворога. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ціллю українських захисників став російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Тор" - одна з найдорожчих та найважливіших одиниць техніки у системі ППО окупантів. Незважаючи на те, що комплекс призначений саме для боротьби з повітряними цілями, воїнам СБС вдалося переграти ворожу систему захисту.

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