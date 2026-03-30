Воины 9-й бригады СБС вывели из строя вражеский ЗРК "Тор" на оккупированной территории. ВИДЕО

На временно оккупированной территории Луганской области операторы 9-й отдельной бригады Сил беспилотных систем (СБС) провели результативную операцию по демилитаризации противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Целью украинских защитников стал российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор" - одна из самых дорогих и важных единиц техники в системе ПВО оккупантов. Несмотря на то, что комплекс предназначен именно для борьбы с воздушными целями, воинам СБС удалось переиграть вражескую систему защиты.

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