Поражены Алчевский металлургический комбинат и пусковая установка ЗРК С-400 в оккупированном Крыму, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по оккупированным территориям.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В районе поселка Гвардейское (оккупированный Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

В то же время на оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов крупного калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

В районе поселка Новосветловка (ВОТ Луганской области) зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов.

"Кроме того, за прошедшие сутки нанесена серия ударов по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора. Так, в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БПЛА; в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., РФ) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Несколько скоплений личного состава врага поражены в районах населенных пунктов Березовое Днепропетровской области, Басовка в Сумской области и Гуляйполе в Запорожской области.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кацапи **** дались - недалеко від передової ********** точати
30.03.2026 11:59 Ответить
Це добрі новини і результати від Українців, які боронять Україну від московитів-окупантів!! Тому їх і бояться служки з ВРУ та група осіб з Урядового кварталу!! У Марїнському парку, все готово до дієвої їх люстрації!! Зеленбуд працює….
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
30.03.2026 12:01 Ответить
***** боком вилазить Київ за три дні.
30.03.2026 12:06 Ответить
Дуже гарні новини в той час як ворог воює з мирним населенням і інфраструктурою ,наші Славні ССО і ЗСУ знищують ворожу техніку ,логітику і ексортний потенціал ворога.
30.03.2026 12:09 Ответить
 
 