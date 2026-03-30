Поражены Алчевский металлургический комбинат и пусковая установка ЗРК С-400 в оккупированном Крыму, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по оккупированным территориям.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В районе поселка Гвардейское (оккупированный Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

В то же время на оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов крупного калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

В районе поселка Новосветловка (ВОТ Луганской области) зафиксированы попадания в военный эшелон оккупантов.

"Кроме того, за прошедшие сутки нанесена серия ударов по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора. Так, в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БПЛА; в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., РФ) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Несколько скоплений личного состава врага поражены в районах населенных пунктов Березовое Днепропетровской области, Басовка в Сумской области и Гуляйполе в Запорожской области.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Что предшествовало?

Ранее в соцсетях сообщалось о взрывах в оккупированном Алчевске. После ударов дронов часть городов осталась без электроснабжения.

