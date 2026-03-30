Уражено Алчевський металургійний комбінат та пускову ЗРК С-400 в окупованому Криму, - Генштаб
Сили оборони України завдали серії ударів по окупованих територіях.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
В районі селища Гвардійське (окупований Крим) підтверджено ураження дороговартісної пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
Водночас на окупованій Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу.
У районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області), зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.
"Крім того, за минулу добу завдано серію уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора. Так, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА; у районі села Нова Таволжанка (Бєлгородська обл., рф) зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника", - йдеться в повідомленні.
Кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі.
Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.
Що передувало?
- Раніше у соцмережах повідомлялось про вибухи в окупованому Алчевську. Після ударів дронів частина міст залишилася без електропостачання.
Будь ласка, зачекайте...
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