Дрони атакували Алчевськ: під ударом металургійний комбінат та підстанція. ФОТОрепортаж

Уночі 30 березня в окупованому Алчевську пролунали вибухи. Після ударів дронів частина міст залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Зазначається, що у місті пролунала серія вибухів. Після цього в Алчевську, а також у низці інших населених пунктів окупованої частини Луганщини зникло електропостачання.

За інформацією каналу Exilenova+, дрони могли вразити підстанцію та металургійний комбінат у місті.

Деталі уточнюються

Офіційної інформації від окупаційної влади наразі немає. Обставини та наслідки атаки уточнюються.

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Атака на Алчевськ













