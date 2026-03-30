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Дрони атакували Алчевськ: під ударом металургійний комбінат та підстанція. ФОТОрепортаж
Уночі 30 березня в окупованому Алчевську пролунали вибухи. Після ударів дронів частина міст залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що у місті пролунала серія вибухів. Після цього в Алчевську, а також у низці інших населених пунктів окупованої частини Луганщини зникло електропостачання.
За інформацією каналу Exilenova+, дрони могли вразити підстанцію та металургійний комбінат у місті.
Деталі уточнюються
Офіційної інформації від окупаційної влади наразі немає. Обставини та наслідки атаки уточнюються.
Атака на Алчевськ
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